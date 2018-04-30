Украина Wizz Air открывает три новых ежедневных маршрута из Киева в ФРГ и Австрию

2018-04-30 14:13 351

Венгерский лоукостер Wizz Air открывает три новых маршрута из Киева в страны Евроюза.

Как сообщил вице-президент и замгендиректора компании Стивен Джонс, полеты начнутся уже через два месяца.

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1 июля откроются рейсы из Киева в Германию - Берлин и Франкфурт (ежедневно).

28 октября самолеты Wizz Air начнут осуществлять полеты в Вену (Австрия). Это также ежедневные рейсы.

Цена билетов -29,99 евро в одну сторону с учетом всех налогов и обязательных сборов.

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Кроме того, авиакомпания обновила график полетов из Киева в Лиссабон (Португалия) и Таллин (Эстония). Оба рейса стартуют с 21 июня. Вылеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам.

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