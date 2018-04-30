Политика Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста

2018-04-30 11:42 620

Официальный сервисный аккаунт Telegram разослал пользователям в России уведомление об акции против блокировки мессенджера, которая пройдет в Москве 30 апреля.

Уведомление содержит ссылку на запись основателя Telegram Павла Дурова — первую в его русскоязычном телеграм-канале, который был создан 29 апреля.

Дуров называет митинг 30 апреля "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

СОЗДАТЕЛЬ TELEGRAM ПОЯСНИЛ, ПОЧЕМУ НЕ ОТДАЛ КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ ФСБ

"Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", — написал Дуров.

30 апреля в Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг против блокировки Telegram, который организует Либертарианская партия России. Мероприятие согласовано с московской мэрией.

ИЗ-ЗА МАССОВОЙ БЛОКИРОВКИ IP-АДРЕСОВ В РОССИИ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ YOUTUBE

Официальный сервисный аккаунт Telegram ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что пользователи мессенджера в Европе могут столкнуться с проблемами. Он объяснил вероятность сбоев массовым перегревом в одном из кластеров серверов Telegram.

6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram на территории РФ. За два дня до этого, 4 апреля, закончился срок действия ультиматума, выдвинутого Роскомнадзором к Telegram. Роскомнадзор пригрозил судом, если Telegram не передаст ФСБ ключи шифровки от переписки пользователей. 13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора и заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Также Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.

ПРОВАЙДЕРЫ МОБИЛЬНОЙ И ИНТЕРНЕТ-СВЯЗИ НАЧАЛИ БЛОКИРОВАТЬ TELEGRAM В РФ

Еще по теме

Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу

2018-04-30 12:43 512

Создатель Telegram пояснил, почему не отдал ключи шифрования ФСБ России

2018-04-27 12:45 1841

Макрон призвал Трампа и лидеров ЕС отказаться от национализма и торговых войн

2018-04-26 15:46 1362

Правозащитники требуют от Google, Apple, Amazon и Microsoft защитить Telegram

2018-04-26 10:14 1096

Еще новости в разделе "Политика"

Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность

2018-04-30 13:16 527

Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу

2018-04-30 12:43 512

Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой

2018-04-30 12:15 551

Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста

2018-04-30 11:42 620
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность 2018-04-30 13:16 527
Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу 2018-04-30 12:43 512
Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой 2018-04-30 12:15 551
Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста 2018-04-30 11:42 620

Лента

14:45 Корейская оттепель: Сеул оперативно прекращает агитацию против КНДР
14:13 Wizz Air открывает три новых ежедневных маршрута из Киева в ФРГ и Австрию
13:44 Каталонская Барселона досрочно забрала главный трофей чемпионата Испании
13:16 Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность
12:43 Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу
12:15 Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой
11:42 Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста
11:14 Ким Чен Ын установил единое время на всем Корейском полуострове
10:41 Личного врача Трампа уволили за пьянство на рабочем месте и драки с коллегами
ОБНОВЛЯЕТСЯ 10:13 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области