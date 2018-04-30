Политика Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста

2018-04-30 11:42 620

Официальный сервисный аккаунт Telegram разослал пользователям в России уведомление об акции против блокировки мессенджера, которая пройдет в Москве 30 апреля.

Уведомление содержит ссылку на запись основателя Telegram Павла Дурова — первую в его русскоязычном телеграм-канале, который был создан 29 апреля.

Дуров называет митинг 30 апреля "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

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"Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", — написал Дуров.

30 апреля в Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг против блокировки Telegram, который организует Либертарианская партия России. Мероприятие согласовано с московской мэрией.

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Официальный сервисный аккаунт Telegram ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что пользователи мессенджера в Европе могут столкнуться с проблемами. Он объяснил вероятность сбоев массовым перегревом в одном из кластеров серверов Telegram.

6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram на территории РФ. За два дня до этого, 4 апреля, закончился срок действия ультиматума, выдвинутого Роскомнадзором к Telegram. Роскомнадзор пригрозил судом, если Telegram не передаст ФСБ ключи шифровки от переписки пользователей. 13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора и заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Также Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.

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