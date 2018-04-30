Спорт Каталонская Барселона досрочно забрала главный трофей чемпионата Испании

2018-04-30 13:44 425

Барселона выиграла чемпионат Испании в 25-й раз в истории. По общему количеству чемпионских титулов Барселона уступает только мадридскому Реалу, у которого 33 чемпионских титулов.

Хет-трик Лионеля Месси помог Барселоне обыграть Депортиво в чемпионате Испании. Таким образом, за три тура до окончания турнира каталонцы стали недостижимы для мадридского Атлетико.

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Отрыв между командами составляет 11 очков (при этом у Барсы еще есть игра в запасе).

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде завоевал титул в первый год работы с командой. Для Лионеля Месси и покидающего команду Андреса Иньесты это девятый титул чемпиона Испании.

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