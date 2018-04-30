Политика Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу

2018-04-30 12:43 509

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян на митинге в Ереване призвал участников акций протеста собраться 1 мая, в день выборов нового премьер-министра.

"Как мы проведем этот день, будет зависеть от того, какая политическая атмосфера будет в этот день... 1 мая у нас есть возможность превратить нашу фактическую победу в юридическую", – сказал Пашинян.

По словам оппозиционера, на 30 апреля у него назначена встреча с представителями фракций парламента, который будет избирать премьер-министра. На эту должность претендует сам Пашинян.

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"Я готов взять на себя ответственность и стать премьером Армении, потому что я служу народу Армении, Нагорному Карабаху и республике", – заявил он.

Напомним, ранее Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении на фоне непрекращающихся массовых протестов с требованием его ухода с поста премьер-министра.

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Протесты продолжаются в Ереване уже третью неделю, за это время несколько сотен человек были задержаны и, по мнению правозащитников, некоторые с нарушениями. Также есть некоторое количество пострадавших. В основном протестующие против Саргсяна и его назначения на пост премьер-министра перекрывали улицы и пытались блокировать правительственные здания.

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