Курьезы Личного врача Трампа уволили за пьянство на рабочем месте и драки с коллегами

2018-04-30 10:41 634

В США бывший личный врач Дональда Трампа Ронни Джексон уйдет в отставку после того, как его кандидатура на пост министра по делам ветеранов была снята из-за обвинений в ненадлежащем поведении.

По данным издания Politico, Джексон не вернется к исполнению своих обязанностей в качестве личного врача президента США; это место сохранит за собой Шон Конли, который был назначен временно исполняющим обязанности после того, как Джексона выдвинули на новый пост.

Трамп предложил Джексона на должность министра по делам ветеранов 28 марта. Однако после этого против него выдвинули обвинения в злоупотреблениях на рабочем месте. В частности, сенатор Джон Тестер заявил, что Джексон употреблял на работе алкоголь, незаконно выписывал рецепты и провоцировал конфликты с коллегами.

Джексон, который был главным врачом белого дома с 2013 года, назвал все обвинения ложными. Тем не менее, позднее доктор все же принял решение отозвать свою кандидатуру на пост министра.



