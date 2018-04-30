Политика Еврокомиссия может значительно урезать финансирование Польши и Венгрии

2018-04-30 15:46 791

Ссегодня стало известно, что власти ЕС приняли решение сократить финансирование стран, в которых независимость судей находится под угрозой. В частности это решение может затронуть Польшу и Венгрию.

По данным Financial Times, в ближайшую среду, 2 мая, Еврокомиссия сообщит о предписании, позволяющем сокращать финансирование странам, в которых проблемы с верховенством закона ставят под угрозу финансовое управление.

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При этом ограничения на финансирование, введенные в соответствии с законом, не будут освобождать государство-член от своих обязательств по бюджету ЕС.

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Напомним, в декабре 2017 года ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС из-за угрозы серьезного нарушения Варшавой принципов верховенства права.

Законопроект пересмотрят, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой.

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