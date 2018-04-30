Политика Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой

2018-04-30 12:15 545

Украинские туристы, которые на несколько суток застряли в Египте из-за отсутствия самолетов, возвращаются на родину.

Об этом сообщил в Twitter начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

МИД И МИНТРАНС ОБЯЗАЛИ СРОЧНО ВЕРНУТЬ УКРАИНСКИХ ТУРИСТОВ ИЗ ЕГИПТА

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", - написал он.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил министерствам проконтролировать защиту прав украинских граждан, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и способствовать их возвращению домой.

Еще по теме

МИД и Минтранс обязали срочно вернуть украинских туристов из Египта

2018-04-30 09:40 803

Прогноз погоды: начало мая в Украине будет солнечным и жарким

2018-04-30 08:11 3249

Внешнее независимое оценивание-2018 в Украине: что нужно знать

2018-04-29 14:30 2307

Трамп с Меркель обсудили Россию и Украину

2018-04-28 15:00 3003

Еще новости в разделе "Политика"

Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность

2018-04-30 13:16 521

Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу

2018-04-30 12:43 506

Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой

2018-04-30 12:15 545

Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста

2018-04-30 11:42 614
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность 2018-04-30 13:16 521
Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу 2018-04-30 12:43 506
Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой 2018-04-30 12:15 545
Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста 2018-04-30 11:42 614

Лента

14:45 Корейская оттепель: Сеул оперативно прекращает агитацию против КНДР
14:13 Wizz Air открывает три новых ежедневных маршрута из Киева в ФРГ и Австрию
13:44 Каталонская Барселона досрочно забрала главный трофей чемпионата Испании
13:16 Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность
12:43 Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу
12:15 Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой
11:42 Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста
11:14 Ким Чен Ын установил единое время на всем Корейском полуострове
10:41 Личного врача Трампа уволили за пьянство на рабочем месте и драки с коллегами
ОБНОВЛЯЕТСЯ 10:13 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области