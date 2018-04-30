Политика Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой

2018-04-30 12:15 545

Украинские туристы, которые на несколько суток застряли в Египте из-за отсутствия самолетов, возвращаются на родину.

Об этом сообщил в Twitter начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

МИД И МИНТРАНС ОБЯЗАЛИ СРОЧНО ВЕРНУТЬ УКРАИНСКИХ ТУРИСТОВ ИЗ ЕГИПТА

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", - написал он.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил министерствам проконтролировать защиту прав украинских граждан, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и способствовать их возвращению домой.