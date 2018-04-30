Политика ЕС пояснил Армении, как после Майдана нужно формировать новую власть

2018-04-30 15:14 815

1 мая на специальной сессии парламент должен избрать нового премьер-министра. Накануне в Европейском союзе обнародовали официальное заявление по поводу формирования нового правительства в Армении. 

Европейский союз заявляет о своей поддержке усилий Армении по развитию процветающего и демократического общества. Об этом говорится в заявлении делегации Евросоюза в Армении и посольств стран-членов ЕС.

"В этом контексте крайне важен всесторонний диалог с участием всех сторон для формирования нового правительства на основе Конституции, что исходит из интересов всех граждан Армении. Европейский союз продолжает поддерживать усилия президента Армена Саркисяна в этом вопросе", - говорится в заявлении.

"По-прежнему остается важно, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе правоохранительные органы и те, кто осуществляют свое право на свободу собраний и выражения мнения, проявляли сдержанность и ответственность", - заявляют делегация ЕС в Армении и посольства стран-членов ЕС.

 

Еще по теме

Еврокомиссия может значительно урезать финансирование Польши и Венгрии

2018-04-30 15:46 788

Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу

2018-04-30 12:43 759

Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста

2018-04-30 11:42 810

В Армении распалась правящая коалиция

2018-04-25 19:17 3002

Еще новости в разделе "Политика"

США поставили Украине ракетные комплексы Javelin – СМИ

2018-04-30 20:00 584

фото В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема

2018-04-30 18:30 754

Порошенко дал старт новой операции на Донбассе

2018-04-30 16:30 878

Еврокомиссия может значительно урезать финансирование Польши и Венгрии

2018-04-30 15:46 788
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

США поставили Украине ракетные комплексы Javelin – СМИ 2018-04-30 20:00 584
фото В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема 2018-04-30 18:30 754
Порошенко дал старт новой операции на Донбассе 2018-04-30 16:30 878
Еврокомиссия может значительно урезать финансирование Польши и Венгрии 2018-04-30 15:46 788

Лента

22:00 В Украине хотят отменить "лишние" выходные
21:00 Стало известно, какую погоду принесет антициклон в Украину
20:00 США поставили Украине ракетные комплексы Javelin – СМИ
фото 18:30 В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
ВАЖНО! 18:00 Что ожидает украинцев в мае: подорожание билетов на поезда, перерасчет субсидий и новый безвиз
видео 17:30 На митинг в поддержку Telegram в Москве вышло 12 тыс. человек
17:00 Волкер рассказал, что надо Трампу изменить в отношениях с Россией
16:30 Порошенко дал старт новой операции на Донбассе
15:46 Еврокомиссия может значительно урезать финансирование Польши и Венгрии
15:14 ЕС пояснил Армении, как после Майдана нужно формировать новую власть