Политика ЕС пояснил Армении, как после Майдана нужно формировать новую власть

2018-04-30 15:14 815

1 мая на специальной сессии парламент должен избрать нового премьер-министра. Накануне в Европейском союзе обнародовали официальное заявление по поводу формирования нового правительства в Армении.

Европейский союз заявляет о своей поддержке усилий Армении по развитию процветающего и демократического общества. Об этом говорится в заявлении делегации Евросоюза в Армении и посольств стран-членов ЕС.

"В этом контексте крайне важен всесторонний диалог с участием всех сторон для формирования нового правительства на основе Конституции, что исходит из интересов всех граждан Армении. Европейский союз продолжает поддерживать усилия президента Армена Саркисяна в этом вопросе", - говорится в заявлении.

"По-прежнему остается важно, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе правоохранительные органы и те, кто осуществляют свое право на свободу собраний и выражения мнения, проявляли сдержанность и ответственность", - заявляют делегация ЕС в Армении и посольства стран-членов ЕС.