Политика Порошенко дал старт новой операции на Донбассе

2018-04-30 16:30 878

 

В своем выступлении президент подчеркнул, что формат АТО выполнил поставленные задачи - "разрушил планы Российской Федерации в Донбассе".

Президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и старте Операции Объединенных Сил. Об этом он написал в своем Facebook.

"Подписал приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - написал президент.

Официально о завершении АТО в Донбассе Порошенко объявил на совещании с представителями силовых ведомств, трансляция которого также была опубликована в Facebook.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что формат АТО "разрушил планы Российской Федерации в Донбассе".

"За четыре года АТО выполнила поставленные задачи", - заявил он.

В начале военной операции, напомнил Порошенко, украинская армия не обладала военной подготовкой, необходимым материально-техническим обеспечением, компетентным командованием.

Ответственность за оборону страны во многом взяли на себя добровольцы и общественность. Однако за четыре года ситуация изменилась, уверен Порошенко.

"В короткий срок были сформированы системы логистики, войскового обеспечения", - сказал глава государства. Тем не менее, подчеркнул Порошенко, Украина нуждается в смене формата операции.

"Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан. Украина будет бороться за каждый клочок нашей земли, каждого гражданина, который остался на оккупированной территории", - прокомментировал смену формата операции Порошенко.

Глава Минобороны Украины Степан Полторак 23 апреля не исключил возможности наступления в Донбассе после смены формата военной операции. По его словам, в случае принятия решения о силовом освобождении территорий в зону конфликта будут подтянуты дополнительные силы.

Смена формата военной операции в Донбассе была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса. Подробно об этом читайте в нашем материале Объединенные силы: что будет на Донбассе после АТО.

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