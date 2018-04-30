Мир видео На митинг в поддержку Telegram в Москве вышло 12 тыс. человек

2018-04-30 17:30 775

На акции протеста против цензуры в интернете в Москве звучат и политические лозунги, такие как "Россия будет свободной!" и "Долой царя!"

В Москве началась согласованная акция протеста против блокировки мессенджера Telegram, Роскомнадзора и цензуры, организованная Либертарианской партией России, сообщает РБК.

По последним данным активистов Белый счетчик, на митинг пришли 11,7 тысячи человек. Организаторы заявляли на участие в мероприятии пять тысяч.

Протест начался с шествия, которое закончилось митингом на проспекте Сахарова. Звучат и политические лозунги, такие как "Россия будет свободной!" и "Долой царя!".

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Организаторы акции на своем сайте указали, чтобы ее участники не забыли "захватить с собой пару бумажных самолетиков".

Это отсылка к акции за свободный интернет 22 апреля, когда по призыву основателя мессенджера Павла Дурова многие пользователи мессенджера из своих окон запустили бумажные самолетики - символ Telegram. Ранее Дуров призывал к участию в митинге.

"Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно", - писал он.

Дуров добавил, что последние две недели команда мессенджера вела "неравный бой с интернет-цензором" ради пользователей из России.

реди соорганизаторов Либертарианская партия указала команду политика Алексея Навального. Политик заявил, что из-за сотрудников полиции ему удалось не сразу попасть на площадку, где проходит акция.