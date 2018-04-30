Украина ВАЖНО! Что ожидает украинцев в мае: подорожание билетов на поезда, перерасчет субсидий и новый безвиз

2018-04-30 18:00 832

В мае 2018 г. украинцы будут отдыхать 10 дней, а в правительстве прогнозируют повышение минимальной зарплаты и перерасчет субсидий.

Мини-отпуск у граждан начался еще с 28 апреля и продлится по 1 мая включительно, пишет Сегодня. Так как стандартный выходной 1 мая приходится на вторник, 30 апреля тоже сделали нерабочим днем, чтобы украинцы могли отдыхать четыре дня подряд. Но выходной 30 апреля придется отработать в субботу, 5 мая.

Дополнительные выходные будут также 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который приходится на среду, и на Троицу, в воскресенье 27 мая, поэтому выходным будет еще и 28 мая. Таким образом, в мае украинцы будут отдыхать 10 дней. Кроме того, рабочие дни 5 и 8 мая будут сокращены на 1 час.

Возможное повышение минималки

В начале апреля в Украине начали активно обсуждать повышение минимальной зарплаты. С такой инициативой выступил и сам президент Украины, отправив письмо в Кабмин.

«В письме в Кабинет Министров и в Верховную Раду президент отметил, что экономические тенденции Украины позволяют говорить о том, что 3723 грн могут быть не последним повышением минимальной заработной платы в 2018 году, и предложил рассмотреть возможность повысить минимальную заработную плату до 4 тысяч 100 гривен. Я абсолютно поддерживаю эту идею и убежден, что мы обязаны ее реализовать», – отметил вице-премьер Украины Павел Розенко.

Розенко также пояснил, что реальная картина итогов экономической деятельности I квартала будет ясна в конце апреля – начале мая, и непосредственно, саму минималку могут повысить уже в середине мая.

Подорожание билетов на поезда

После майских праздников могут подняться тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в Украине. Об этом недавно рассказал глава ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов на Украинском инфраструктурном форуме в Киеве.

«Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от ГРС и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить, что решение принято и мы его приведем в действие. Наверное, после праздничного периода», – отметил Кравцов.

«Укрзализныця» собиралась повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки еще с 1 апреля 2018 г. Планировалось увеличить стоимость билетов на 10%, также подобное повышение хотят провести еще два раза в этом году.

Безвиз с китайской провинцией Хайнань

В Министерстве иностранных дел Украины недавно сообщили, что с 1 мая украинцы смогут ездить в китайскую провинцию Хайнань без виз.

«Украина входит в перечень стран, граждане которых могут въезжать и находиться на территории провинции Китая Хайнань без виз сроком до 30 дней», – отметили в ведомстве.

Упрощенный порядок въезда будет применяться как для индивидуальных путешествий, так и для туристических поездок в рамках групповых туров.

Перерасчет субсидий

В мае украинцы уже получат субсидии с учетом перерасчета. В Министерстве социальной политике отметили, что автоматический перерасчет субсидий на основе доходов людей осуществляется дважды в год — в мае и октябре.

«Каждый год в мае органы социальной защиты населения осуществляют назначение субсидии на новый период, соответственно, рассчитывая размер пособия на летний период, а в октябре — на отопительный сезон», — сказано на сайте Министерства социальной политики. При перерасчете субсидий будут учитываться доходы украинцев за второе полугодие 2017 года.