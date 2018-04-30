Политика фото В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема

2018-04-30 18:30 748

В понедельник, 30 апреля, около 18:00 в районе Бессарабского рынка в Киеве побили народного депутата Украины Мустафу Найема. Политика забрала "скорая".

По словам депутата, он двигался на своем автомобиле Honda Accord по бульвару Шевченко в сторону Бессарабского рынка. У него на дороге произошел конфликт с водителем BMW, также двигающемуся в этом направлении.

Со слов Найема, другой водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Он сделал ему замечание. После словесной перепалки оба вышли из своих машин. Найем вызвал полицию, а владелец BMW вызвал на подмогу товарищей.

К месту конфликта приехал Mercedes Gelandewagen, из которого вышли два человека. В итоге началась драка, в ходе которой Мустафе нанесли несколько ударов. Когда прохожие крикнули, что в центре столицы избивают депутата, нападавшие бросились бежать. Политик попытался их догнать, что ему и удалось сделать уже за зданием Arena City. Там оппоненты повалили его на землю, после чего скрылись с места происшествия на своих автомобилях.

Когда Мустафа вернулся к своему авто, туда уже прибыли сотрудники полиции. Пострадавшему понадобилась помощь медиков, он жаловался на травму челюсти. Нападавших задержали и уже доставили на место происшествия для опознания.