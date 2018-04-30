Политика США поставили Украине ракетные комплексы Javelin – СМИ

2018-04-30 20:00 584

 

США подтвердили, что уже поставили в Украину противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin.

Эту информацию Radio Free Europe/Radio Liberty 30 апреля подтвердил чиновник Госдепартамента США.

"Они уже были доставлены", - подтвердил официальный представитель Госдепа в запросе журналистов по поставкам Javelin Украине.

Белый дом после месяцев горячих дебатов в Вашингтоне, и, как сообщалось, с сопротивлением президента Дональда Трампа, одобрил продажу ракет Украине в декабре. Это вызвало резкую критику со стороны Москвы. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обвинил США в разжигании войны.

Два источника - один в Украине, а другой в США - желающих остаться анонимными, подтвердили Radio Free Europe/Radio Liberty поставку Javelin до официального объявления Госдепартамента США.

В то же время в Госдепе не сообщили о том, когда и в каких объемах ракетные системы прибыли в Украину, где они хранятся и все ли обещанные установки были доставлены. Один из источников только отметил, что Javelin были доставлены "вовремя".

В администрации президента Украины не стали комментировать доставку военного вооружения.

Сообщалось, что Украина закупит у США 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок стоимостью 47 млн ​​долларов.

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