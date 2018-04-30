Стало известно, какую погоду принесет антициклон в Украину

Погода в ближайшие дни будет практически одинаковой по всей Украине.
Об этом в Facebookнаписала синоптик Наталья Диденко.
“Антициклон с востока будет определять сухую солнечную погоду.
Южный ветер нагонять летние градуса во все уголки Украины”, — отметила она.
По словам Диденко, 1 мая в Украине — без осадков и +24+29 градусов. На Западе местами может выскочить и до +30. Но и локальные островки дождя с грозой также вероятны в западных областях.
“Однако общую сухую картину это не розмочит”, — заверила синоптик.
Она прогнозирует: в Киеве завтра сухо, солнечно, +26+28 градусов.
И так вплоть до конца недели в Украине — сухо и +24+30 градусов.
Ослабление жары ожидается 5-6 мая без каких-либо существенных дождей.