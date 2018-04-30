Украина Стало известно, какую погоду принесет антициклон в Украину

2018-04-30 21:00 631

Погода в ближайшие дни будет практически одинаковой по всей Украине.

Об этом в Facebookнаписала синоптик Наталья Диденко.

“Антициклон с востока будет определять сухую солнечную погоду.

Южный ветер нагонять летние градуса во все уголки Украины”, — отметила она.

По словам Диденко, 1 мая в Украине — без осадков и +24+29 градусов. На Западе местами может выскочить и до +30. Но и локальные островки дождя с грозой также вероятны в западных областях.

“Однако общую сухую картину это не розмочит”, — заверила синоптик.

Она прогнозирует: в Киеве завтра сухо, солнечно, +26+28 градусов.

И так вплоть до конца недели в Украине — сухо и +24+30 градусов.

Ослабление жары ожидается 5-6 мая без каких-либо существенных дождей.