Украина В Украине хотят отменить "лишние" выходные

2018-04-30 22:00 370

 

Украина может отказаться от переноса праздничных выходных дней, если они выпадают на субботу или воскресенье.

Также 9 мая может стать рабочим днем, заявил в комментарии "Апострофу" директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Наше предложение о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е остается актуальным. Украине следует отмечать годовщину завершения Второй мировой войны в Европе вместе со всей Европой, поэтому надо говорить о 8 мая как о выходном дне", - отметил Вятрович.

По его словам, эта идея будет предлагаться и в дальнейшем.

"Кроме того, мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, 9 мая является советским наследием, и его используют различные пророссийские и просоветские левые силы совсем не для чествования тех людей, которые победили нацизм, а чтобы напомнить о себе. Соответственно, 9 мая как выходной день, к сожалению, превратилось в прекрасный формат для разнообразных левых или пророссийских провокаций", - считает директор Украинского института национальной памяти.

Он выразил надежду, что парламент поддержит такую инициативу.

"Отмена 1 мая как выходного была в нашем первом предложении, в первом законопроекте. Но в ходе достаточно бурной дискуссии с представителями общественности мы решили пойти на компромисс и все-таки оставить 1 мая выходным днем", - пояснил Владимир Вятрович.

В то же время он добавил, что не доволен декоммунизацией праздников.

"Еще одно важное положение касается переноса выходных, если они выпадают на субботу или воскресенье. В этом году у нас снова есть четыре выходных, которые с этим связаны. В нашем законопроекте мы отказываемся от этой традиции. Следовательно, это также сократило бы количество выходных дней в году", - резюмировал директор УИНП.

Еще по теме

Стало известно, какую погоду принесет антициклон в Украину

2018-04-30 21:00 631

США поставили Украине ракетные комплексы Javelin – СМИ

2018-04-30 20:00 581

Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой

2018-04-30 12:15 864

Прогноз погоды: начало мая в Украине будет солнечным и жарким

2018-04-30 08:11 3366

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине хотят отменить "лишние" выходные

2018-04-30 22:00 370

Стало известно, какую погоду принесет антициклон в Украину

2018-04-30 21:00 631

ВАЖНО! Что ожидает украинцев в мае: подорожание билетов на поезда, перерасчет субсидий и новый безвиз

2018-04-30 18:00 829

Wizz Air открывает три новых ежедневных маршрута из Киева в ФРГ и Австрию

2018-04-30 14:13 930
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине хотят отменить "лишние" выходные 2018-04-30 22:00 370
Стало известно, какую погоду принесет антициклон в Украину 2018-04-30 21:00 631
ВАЖНО! Что ожидает украинцев в мае: подорожание билетов на поезда, перерасчет субсидий и новый безвиз 2018-04-30 18:00 829
Wizz Air открывает три новых ежедневных маршрута из Киева в ФРГ и Австрию 2018-04-30 14:13 930

Лента

22:00 В Украине хотят отменить "лишние" выходные
21:00 Стало известно, какую погоду принесет антициклон в Украину
20:00 США поставили Украине ракетные комплексы Javelin – СМИ
фото 18:30 В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
ВАЖНО! 18:00 Что ожидает украинцев в мае: подорожание билетов на поезда, перерасчет субсидий и новый безвиз
видео 17:30 На митинг в поддержку Telegram в Москве вышло 12 тыс. человек
17:00 Волкер рассказал, что надо Трампу изменить в отношениях с Россией
16:30 Порошенко дал старт новой операции на Донбассе
15:46 Еврокомиссия может значительно урезать финансирование Польши и Венгрии
15:14 ЕС пояснил Армении, как после Майдана нужно формировать новую власть