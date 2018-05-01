Украина КАРТА Прогноз погоды на 1 мая: везде, кроме западных областей будет солнечно и жарко

2018-05-01 10:43 673

Сегодня, 1 мая, синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных и некоторых центральных областях.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометцентра, максимальная температура воздуха днем достигнет +28 градусов.

На западе осадки в виде дождя с грозами, столбик термометра днем покажет +25...+28 градусов. На востоке Украины солнечная погода, температура днем +23...+25 градусов. Такая же погода ожидается в центральном регионе страны, за исключение Винницкой и Житомирской областей, термометры покажут +24...+27 градусов.

В северных областях дневная температура составит +24...+28 градусов. На юге страны ожидается солнечная погода, температура поднимется до +27 градусов.

В Киеве сегодня ожидается ясная погода без осадков, днем столбики термометра поднимутся до 26-28 градусов тепла.