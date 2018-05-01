Украина КАРТА Прогноз погоды на 1 мая: везде, кроме западных областей будет солнечно и жарко

2018-05-01 10:43 673

Сегодня, 1 мая, синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных и некоторых центральных областях.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометцентра, максимальная температура воздуха днем достигнет +28 градусов.

На западе осадки в виде дождя с грозами, столбик термометра днем покажет +25...+28 градусов. На востоке Украины солнечная погода, температура днем +23...+25 градусов. Такая же погода ожидается в центральном регионе страны, за исключение Винницкой и Житомирской областей, термометры покажут +24...+27 градусов.

В северных областях дневная температура составит +24...+28 градусов. На юге страны ожидается солнечная погода, температура поднимется до +27 градусов.

В Киеве сегодня ожидается ясная погода без осадков, днем столбики термометра поднимутся до 26-28 градусов тепла.

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-05-01 09:42 397685

КАРТА 1 мая началась реконструкция экстакады на Шулявке - объезд, пробки, схема движения

2018-05-01 08:41 3625

фото Получившего по морде на Бессарабке Мустафу Найема прооперировали

2018-05-01 08:09 1102

Стало известно, какую погоду принесет антициклон в Украину

2018-04-30 21:00 2396

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА На Подоле с 1 мая вводят новую схему движения - Контрактовая станет пешеходной зоной

2018-05-01 14:43 1491

1 мая - День весны, мира и труда: неизвестная история известного праздника

2018-05-01 13:14 501

В Одессе подстрелили экс-главу местного "Правого сектора" Сергея Стерненко

2018-05-01 12:13 615

КАРТА Прогноз погоды на 1 мая: везде, кроме западных областей будет солнечно и жарко

2018-05-01 10:43 673
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА На Подоле с 1 мая вводят новую схему движения - Контрактовая станет пешеходной зоной 2018-05-01 14:43 1491
1 мая - День весны, мира и труда: неизвестная история известного праздника 2018-05-01 13:14 501
В Одессе подстрелили экс-главу местного "Правого сектора" Сергея Стерненко 2018-05-01 12:13 615
КАРТА Прогноз погоды на 1 мая: везде, кроме западных областей будет солнечно и жарко 2018-05-01 10:43 673

Лента

15:45 Разведка Израиля раскрыла секретные планы Ирана по ядерной программе
15:16 ООН подсчитала, сколько людей в мире нелегально работают в адских условиях
КАРТА 14:43 На Подоле с 1 мая вводят новую схему движения - Контрактовая станет пешеходной зоной
14:15 Стало известно неожиданное место встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа
13:46 Завтра в Европарламенте украинские солдаты расскажут о войне на Донбассе
13:14 1 мая - День весны, мира и труда: неизвестная история известного праздника
12:45 Порноактриса Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа - обвиняет во лжи
12:13 В Одессе подстрелили экс-главу местного "Правого сектора" Сергея Стерненко
11:44 В деле об избиении Мустафы Найема полиция Киева нашла российский след
11:12 Сегодня Польша официально стала председателем Совета безопасности ООН