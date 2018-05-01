Политика Сегодня Польша официально стала председателем Совета безопасности ООН

2018-05-01 11:12 670

Начиная с сегодняшнего дня, 1 мая,  Польша стала председателем Совета безопасности ООН. Страна  будет занимать эту должность в течение месяца.

Согласно уставу Совбеза ООН, председатель меняется ежемесячно в алфавитном порядке.

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Польша стала непостоянным членом Совета безопасности ООН в январе 2018 года и будет находится в Совбезе до 2020 года.

Ранее сообщалось, что в решениях Генассамблеи ООН заложен механизм, который поможет обойти вето России в Совбезе ООН при решении вопроса о реакции на химическую атаку в Сирии.

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