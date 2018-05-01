Начиная с сегодняшнего дня, 1 мая, Польша стала председателем Совета безопасности ООН. Страна будет занимать эту должность в течение месяца.
Согласно уставу Совбеза ООН, председатель меняется ежемесячно в алфавитном порядке.
ПОЛЬША ПРИЗНАЛА, ЧТО ГОТОВА ПРИНИМАТЬ УКРАИНСКИХ ЗАРОБИТЧАН МИЛЛИОНАМИ
Польша стала непостоянным членом Совета безопасности ООН в январе 2018 года и будет находится в Совбезе до 2020 года.
Ранее сообщалось, что в решениях Генассамблеи ООН заложен механизм, который поможет обойти вето России в Совбезе ООН при решении вопроса о реакции на химическую атаку в Сирии.
БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI В ПОЛЬШЕ НАЧАЛА РАЗДАВАТЬ 36-МЕТРОВАЯ СТАТУЯ ХРИСТА