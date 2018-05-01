Политика Избиение нардепа Найема: в полиции рассказали, что грозит напавшим

2018-05-01 17:00 827

Правоохранительные органы столицы Украины открыли уголовное производство по факту нападения на народного депутата Мустафу Найема в результате конфликта на киевской дороге. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Событие, во время которого нардеп получил телесные повреждения, квалифицируют как хулиганство. Трех активных участников доставили в управление полиции. Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - отметили представители киевской полиции.

Также известно, что об избиении полицейским стало известно после звонка Найема.

"Полицейские установили, что потерпевший передвигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия исчезли. Для розыска автомобилей правоохранители ввели план Перехват, и вскоре разыскиваемый Мерседес нашли, а неподалеку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте, их доставили в управление полиции", - добавили правоохранители.

В нынешнее время продолжается розыск подозреваемого, сломавшего депутату челюсть.