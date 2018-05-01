Украина В Минобороны рассказали, когда украинские военные начнут использовать Javelin

2018-05-01 18:30 821

 

Вооруженные силы Украины в среду, 2 мая, начнут работу с новыми противотанковыми ракетными комплексами Javelin, поставленными США в Украину. Об этом говорится в сообщении главы Министерства обороны Украины Степана Полторака на официальной странице в Facebook.

"Благодарен президенту Украины за титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением", - уточняется в его сообщении.

Он также отметил, что "это решение даст возможность приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины и создать мощный противотанковый резерв".

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