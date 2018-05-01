Курьезы видео В России танк переехал посетителей выставки

2018-05-01 18:00 789

 

Во время фестиваля "Боевая сталь" на территории Санкт-Петербурга несколько посетителей попали под танк-копию времен Великой Отечественной войны. Видео с моментом происшествия удалось снять очевидцу, который обнародовал его в сети.

Известно, что организаторы фестиваля предлагали посетителям прокатиться на копиях танков времен Великой Отечественной войны. Во время одной из поездок на броне T-60 люди не удержались на машине, вследствие чего упали на пол. Один из пострадавших попал под гусеницу боевой машины, которая съезжала с насыпи.

Сперва в российских СМИ появилась информация о погибших в результате происшествия, однако позже оказалось, что во время инцидента три человека получили травмы. Среди пострадавших жители 1985, 2003 и 2008 годов рождения - все живы. У подростков диагностировали травмы, а мужчина получил ушиб ребра и перелом лодыжки.

 

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