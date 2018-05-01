Представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin обнародовал официальный видеоклип на композицию "Under The Ladder", которую он исполнит на главной сцене состязания в столице Португалии Лиссабоне. Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте конкурса Евровидение.
Известно, что режиссером видеоработы стал Тарас Голубков, который сотрудничает с такими украинскими артистами, как Monatik, Артем Пивоваров, "Скрябин" и другими. Роль главной героини клипа исполнила модель Юлия Гершун.
Пользователи сети, подписчики и фанаты Melovin отмечают, что работа получилась довольно интересной.
В столице Португалии Лиссабоне на днях завершилась установка главной сцены предстоящего Международного песенного конкурса "Евровидение-2018". Основная площадка мероприятия похожа на гигантский корабль.