2018-05-01 17:30 776

Представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin обнародовал официальный видеоклип на композицию "Under The Ladder", которую он исполнит на главной сцене состязания в столице Португалии Лиссабоне. Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте конкурса Евровидение.

Известно, что режиссером видеоработы стал Тарас Голубков, который сотрудничает с такими украинскими артистами, как Monatik, Артем Пивоваров, "Скрябин" и другими. Роль главной героини клипа исполнила модель Юлия Гершун.

Пользователи сети, подписчики и фанаты Melovin отмечают, что работа получилась довольно интересной.

В столице Португалии Лиссабоне на днях завершилась установка главной сцены предстоящего Международного песенного конкурса "Евровидение-2018". Основная площадка мероприятия похожа на гигантский корабль.