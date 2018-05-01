Две команды Премьер-лиги Украины могут быть ликвидированы по итогам нынешнего сезона

Выступающие в УПЛ ровенский "Верес" и донецкий "Олимпик" могут исчезнуть после окончания нынешнего футбольного сезона.
Клубы могут быть ликвидированы, сообщает Обозреватель.
Причиной исчезновения "Вереса" может стать отказ спонсоров в дальнейшем финансировании клуба.
По информации журналиста Даниила Вереитина, "Олимпик" будет расформирован и снят с соревнований - в случае вылета из УПЛ в Первую лигу.
Ранее проходила информация о возможном исчезновении команды "Сталь", однако президент клуба Вардан Исраелян ее опроверг.