Спорт Две команды Премьер-лиги Украины могут быть ликвидированы по итогам нынешнего сезона

2018-05-01 19:00 710

 

Выступающие в УПЛ ровенский "Верес" и донецкий "Олимпик" могут исчезнуть после окончания нынешнего футбольного сезона.

Клубы могут быть ликвидированы, сообщает Обозреватель.

Причиной исчезновения "Вереса" может стать отказ спонсоров в дальнейшем финансировании клуба.

По информации журналиста Даниила Вереитина, "Олимпик" будет расформирован и снят с соревнований - в случае вылета из УПЛ в Первую лигу.

Ранее проходила информация о возможном исчезновении команды "Сталь", однако президент клуба Вардан Исраелян ее опроверг.

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