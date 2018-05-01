Экономика В Украине хотят сделать минималку по 5000 грн: в чем будет подвох

2018-05-01 19:30 1880

Рост минималки не приведет к увеличению зарплат большинства украинцев

Министерство социальной политики предлагает повысить минимальную зарплату в Украине в 2019 году до 5000 грн в месяц, в то время как в Министерстве финансов утверждают, что у бюджета нет резервов даже для повышения до 4200 грн, которое ожидалось в году нынешнем. Так с чем связаны такие разнонаправленные сигналы со стороны правительства и есть ли риски от столь резкого увеличения размера "минималки".

Когда в ноябре 2016 года тогдашний глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров заявил о необходимости повысить в Украине размер минимальной зарплаты до 5000 грн, мало кто воспринял это всерьез. Даром, что главный фискал страны ратовал за такое увеличение не из альтруизма, а с целью "детенизации" экономики и большей собираемости налогов.

Правительство тогда только приняло решение увеличить с 1 января 2017 года минимальную зарплату сразу вдвое – с 1600 грн до 3200 грн в месяц, что многими было воспринято как чистый популизм. И заявление Насирова о "минималке" в 5000 грн (а он еще утверждал, что впоследствии ее нужно поднять до 7500 грн) рассматривалось в том же ключе.

С 2018 года минимальная месячная зарплата установлена на уровне 3723 грн. В конце минувшего года президент Петр Порошенко заявил, что "минималка" в 2018 году может вырасти до 4100 грн. Кабмин взял под козырек и даже поднял планку до 4200 грн. Было принято решение рассмотреть возможность повысить "минималку" до этого размера по итогам мониторинга первого квартала текущего года. Первый квартал завершился, и замминистра финансов Сергей Марченко отрапортовал, что пока возможности выхода на ранее заявленные рубежи нет.

Тем удивительнее стало заявление министра социальной политики Андрея Ревы о том, что "минималка" все-таки вырастет не только до 4200 грн в 2018 году, но и до 5000 грн – в 2019-м.

Цены догонят "минималку"

Так кто же прав – Минфин или Минсоц? Хватит ли на повышение "минималки" бюджетных денег? И почему из недр правительства раздаются разнонаправленные сигналы?

Что касается последнего, то здесь все более-менее понятно – выборы. В 2019 году украинцы будут выбирать президента и новый состав парламента, а потому власти уже сегодня не скупятся на обещания, даже если они не очень выполнимы.

"То, что такие инициативы появляются, - абсолютно логично, потому что у нас, хоть и не де-юре, но де-факто началась избирательная кампания. Теперь все политики – как провластные, так и оппозиционные – будут соревноваться в социально-экономическом популизме – кто чего больше наобещает, чтобы лучше выглядеть в глазах избирателей. Я думаю, что такие инициативы у нас теперь будут каждую неделю", - сказал в комментарии "Апострофу" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Мы похожую историю проходили в начале 90-х, когда номинально почти все украинцы были миллионерами, только за эти миллионы с каждым днем можно было купить все меньше и меньше товаров и услуг", - рассказал Новак.

Он подчеркнул, что социальные платежи необходимо увеличивать, но такое повышение должно быть соразмерно реальному экономическому росту. "Если по итогам прошлого года у нас реальный экономический рост – 2,5%, то при таком росте поднимать зарплаты можно на 3-5%, максимум на 10%, а не на десятки процентов. Тем более не в разы, как это делает в последнее время украинское правительство. Такой самообман возвращается бумерангом в виде высокой инфляции. В результате, за номинально большие деньги мы сможем купить меньше товаров и услуг", - заявил эксперт.

Согласно госбюджету-2018, ВВП Украины в текущем году должен вырасти на 3%, а цены – на 9%. При этом многие эксперты сомневаются, что инфляцию удастся удержать ниже двузначного уровня.

"Я считаю, что у нас и без этого (повышения "минималки", - Апостроф") в 2018 году инфляция будет выше 10%", - сказал изданию член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Денег хватит

В нынешнем году правительству по силам поднять минимальную зарплату до 4200 грн.

"Однако торопиться с этим вопросом не нужно, поскольку надо дать возможность Нацбанку поработать над инфляцией монетарными методами. Идеальным для повышения до 4200 грн может стать июль-август, в эти месяцы у нас традиционно низкая инфляция или даже дефляция", - пояснил Шапран.

А вот поднимать "минималку" до 5000 грн эксперт не советует – опять-таки, из-за опасности раскручивания инфляции.

Финансовый эксперт Алексей Кущ в комментарии "Апострофу" рассказал, что повышение "минималки" не повлечет больших расходов госбюджета. Правда, здесь есть один немаловажный нюанс. По словам специалиста, во многих бюджетных организациях выплаты высчитываются таким образом, что к окладу, который может находиться на уровне минимальной зарплаты, начисляются всевозможные доплаты, в результате чего окончательная сумма может вырасти в два-три раза.

"Государству нужно пересмотреть эту систему. Если усовершенствовать методику начисления заработной платы в бюджетных организациях, то по большому счету рост этой "минималки" вообще не затронет бюджетную казну", - заявил эксперт.

Операция "легализация"

Алексей Кущ также рассказал, что согласно международным исследованиям, увеличение "минималки" на 10% приводит к росту инфляции примерно на 1%. Учитывая, что в 2017 году размер минимальной зарплаты был увеличен вдвое, инфляция только на этом факторе должна была подскочить на 10% (по итогам года она составила 13,7%).

"Но роста инфляции из-за увеличения "минималки" особо и не было. Был какой-то эффект в размере 1-2% максимум", - подчеркнул он.

По его мнению, это свидетельствует о том, что на самом деле повышение "минималки" по сути таковым не является, речь идет о процессе "легализации заработной платы".

"Просто бизнес стал больше платить официальной зарплаты и меньше в конвертах, - говорит эксперт. – Но мы должны понимать, что "теневая" экономика – это пока единственный предохранитель от кризиса".

По его словам, бороться с "теневой" экономикой нужно системно. "Если сейчас, не реформируя систему государственного управления, не улучшая качество предпринимательской среды, правовых институтов, попытаться задушить "теневую" экономику, это только приведет к колоссальному социальному взрыву, потому что "теневая" экономика обеспечивает работой миллионы украинцев и является тем буфером, с помощью которого сбрасывается давление со стороны государства, в том числе в фискальной сфере", - заявил Алексей Кущ.