Порноактриса Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа - обвиняет во лжи

Порноактриса Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) подала новый иск в суд против президента США Дональда Трампа.
По данным американского телеканала CNBC, на этот раз причиной стал пост лидера США в Twitter.
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"Заявление Трампа является ложным и дискредитирующим", - говорится в иске Дэниелс.
В своем твите Трамп прокомментировал фоторобот человека, который, по словам актрисы, угрожал ей.
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"Портрет несуществующего человека много лет спустя!", - написал Трамп.
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