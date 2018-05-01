Курьезы Порноактриса Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа - обвиняет во лжи

2018-05-01 12:45 546

Порноактриса Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) подала новый иск в суд против президента США Дональда Трампа.

По данным американского телеканала CNBC, на этот раз причиной стал пост лидера США в Twitter.

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"Заявление Трампа является ложным и дискредитирующим", - говорится в иске Дэниелс.

В своем твите Трамп прокомментировал фоторобот человека, который, по словам актрисы, угрожал ей.

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"Портрет несуществующего человека много лет спустя!", - написал Трамп.

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