Украина ВАЖНО! Новые правила начисления субсидий: украинцам рассказали, что необходимо делать

2018-05-01 20:00 663

 Подавляющему большинству украинцев (80-85%) в рамках новых правил начисления субсидий не придется обращаться в органы социальной защиты, компенсация им будет переназначена автоматически.

Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики Украины.

Тем же украинцам, которые имеют недавно купленные предметы роскоши, новые (сроком до 5 лет) автомобили, или в составе семей которых есть трудоспособные лица, декларирующие нулевые ставки дохода, необходимо обратиться в органы соцзащиты для подачи заявления и декларации. Эти документы станут основанием для определения права на субсидию.

Обратиться в органы соцзащиты необходимо только отдельным категориям граждан, подпадающих под новые критерии, которые введены для подчистки адресности субсидий и предотвращения распространенных злоупотреблений.

К примеру, семья купила автомобиль младше 5 лет. До последнего времени такая покупка не была критерием для назначения или отмены субсидии.

Теперь надо внести это в декларацию и представить в органы социальной защиты новое заявление", - рассказал директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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