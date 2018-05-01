Мир В России собрались заблокировать Android, iOS и Windows 10

2018-05-01 20:30 616

По последним данным, государственный регулятор Роскомнадзор сумел выйти на прямой диалог с Google, тогда как с Amazon, Microsoft и Apple ему не удалось этого сделать. В сети появилась информация о том, что ведомство планирует провести в ближайшие дни эксперимент в некоторых регионах России.

Если коротко, то Роскомнадзор собирается заблокировать в России систему обновлений приложений и операционных систем от Apple, Microsoft, Google и Amazon. Для этого в реестр запрещенной информации будут внесены почти все IP-адреса, отвечающие за работу данной функции. Более того, блокировка в качестве эксперимента будет наложена на несколько доменов, портов и топов трафика. Речь идет о системах Android, iOS и Windows 10.

Ограничить доступ к обновлению программ и операционных систем Роскомнадзор планирует только в некоторых регионах России, чтобы протестировать свою новую систему. Очевидно, что если она сработает корректно, то потом блокировка может коснуться всей страны и всех интернет-провайдеров, включая сотовых операторов. Почему госрегулятор захотел осуществить блокирование таких функций и возможностей – неизвестно, однако есть мнение, что это способ бороться с Amazon, Google, Microsoft и Apple, если они не согласятся сотрудничать для удаления и борьбы с Telegram.