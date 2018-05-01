Экономика Курс доллара в мае: для украинцев есть хорошая новость

2018-05-01 21:00 781



Экономические эксперты прогнозируют, что в мае 2018 года не будет резких колебаний доллара в Украине

Так, экономисты полагают, что за один доллар будут давать 26,5 гривен и даже меньше.

«В мае 2018 года ситуация с курсом доллара останется такой же, как есть сейчас. То есть каких-либо серьезных колебаний мы не прогнозируем. Доллар будет в районе 26,5 гривен и даже ниже», — полагает эксперт по экономическим вопросам Виталий Кузьмин.

Эксперт объясняет это тем, что чем ближе к лету, тем ближе не бизнес-сезон, а колебания возвращаются уже осенью.

«Что касается всего 2018 года, то есть несколько факторов, которые могут повлиять. Во-первых, у нас много внешних обязательств. В начале года речь шла о 9 миллиардах долларов, а после выигрыша «Нафтогаза Украины» в Стокгольмском арбитраже ситуация улучшилась. Во-вторых, многое будет зависеть оттого, продолжим ли мы сотрудничество с МВФ: этот пункт тянет за собой смену позиции по рынку земли, антикоррупционному суду и так далееі»,- добавил эксперт.

Его мнение поддержал аналитик Андрей Шевчишин, который полагает, что доллар в мае может установиться на уровне 25-27 гривен. Он отметил, что поддержку национальной валюте окажут сезонные факторы и высокая учетная ставка.

«Повышение учетной ставки со стороны НБУ до 17% сделало гривневые гособлигации более привлекательными для инвестиций. В то же время поддержку гривне оказал сильный евро и благоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках», – добавил Шевчишин.

Эксперт подчеркнул, что уже в первом квартале 2018 года гривна укрепилась к доллару на 5,4%, получив поддержку со стороны притока внешних инвестиций на операциях Carry Trade.

При этом некоторые эксперты акцентируют, что нельзя точно спрогнозировать курс доллара.

«Если вам кто-то скажет, что знает курс гривны на 1 мая, то этот человек – лжец. Возвращаясь к опыту прошлого года, у нас в феврале курс был 28, а летом – 25,5. Вот вам и ориентиры возможного движения курса. В пределах 10% курс может меняться», – отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Он объясняет, что колебания валютного курса – это сезонный фактор, на который влияют множество факторов. Так, в госбюджете планировали увеличить минимальную зарплату до 4200 грн, что создавало риск инфляционного роста. Подобная ситуация могла бы привести к тому, что гривна начнет дешеветь, а доллар соответственно расти.

Но раз повышение минималки отложили, то это поможет гривне продержаться дольше. Но далее рост доллара все равно неизбежен, поскольку бюджет страны построен на 29,3-30 гривнах за доллар – именно таким станет курс американской валюты во второй половине 2018 года.