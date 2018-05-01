Украина Скандальная медреформа: эксперты рассказали, на что хватит 370 гривен

2018-05-01 21:30 483

 

Эксперты рассказали, на что хватит тарифы на пациентов для терапевтов, педиатров и семейных докторов, который утвердил Кабинет министров

Напомним, постановлением был закреплен базовый тариф за обслуживание пациента в 2018 году — 370 гривен.

Эксперты в области медицинской реформы говорят,что сама концепция правильная, но финансирование
недостаточное.

Так, заслуженный врач, профессор Вадим Шипулин в комментарии одному из украинских СМИ заявил, что гарант-пакет минимален: оказание экстренной медпомощи и первичные консультации, «на это 370 грн, возможно, хватит».

«Давно назрел отказ от финансирования больниц, исходя из числа койко-мест, независимо от того, какой процент их используется, — анализирует Шипулин. — Введение системы оплаты за реально оказанные услуги тоже хорошо: зарплата вырастет у врачей, к которым «стоит очередь».

По мнению эксперта по здравоохранению Международного фонда «Видродження» Елены Кучерук, главное, чтобы была прозрачность в распределении зарплат, ведь деньгами, получаемыми от НСЗ, будет распоряжаться главврач. «Не исключаю, что многие хорошие семейные врачи откроют свои кабинеты. Сложной видится ситуация в селах, где часто нет врачей вообще, поэтому на первом этапе там мало что изменится — людей запишут к тому доктору, который есть, независимо от квалификации».

Журналисты также напоминают, что первичная медпомощь терапевта, педиатра или семейного врача, на которую и заложили 370 гривен в год на человека, включает: диагностирование и лечение самых распространенных болезней (простуда, грипп, отравления, травмы), наблюдение за беременными, гипертониками, диабетиками, больными туберкулезом, СПИДом, онкозаболеваниями, палиативная помощь (облегчение страданий). Бесплатными являются измерение давления, электрокардиограмма, анализы крови и мочи, в том числе на сахар.

С июля этого года украинским врачам будут платить 370 грн за прием одного взрослого пациента. Это базовый тариф за лечение пациентов от 18 до 39 лет. Если на прием записался человек 65 лет и старше, то за него заплатят уже 740 грн. Лечение детей до 5 лет оценили в 1480 грн в год.

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