Политика ООН подсчитала, сколько людей в мире нелегально работают в адских условиях

2018-05-01 15:16 256

Как указано в свежем докладе Международной организации труда, опубликованном на сайте ООН, сегодня два миллиарда человек во всем мире работают неофициально.

Отмечается, эти 60% работников не имеют нормальных условий труда и социальных гарантий.

По данным исследования, самый высокий процент неустроенных официально приходится на развивающиеся страны - 93%. В Африке неформально трудятся почти 86% работающих людей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в арабских государствах эта цифра составляет примерно 68%, в Северной и Южной Америке - 40%, а в Европе и Центральной Азии - 25%.

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Наивысшая доля неофициально трудящихся в сфере сельского хозяйства - более 90%. В остальных - на "неформальную экономику" приходится половина рабочих мест. У людей, проживающих в сельской местности, вероятность быть нанятым неофициально - в два раза выше, чем у городских жителей.

Авторы доклада подчеркивают, что мужчины устраиваются на работу неофициально на 5% чаще, чем женщины, однако права женщин, трудящихся неформально, ущемляются в большей степени.

Исследование основано на показателях из более 100 государств, в том числе из Украины.

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