Политика Стало известно неожиданное место встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа

2018-05-01 14:15 556

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

Как сообщает телеканал CNN, лидера Северной Кореи убедил в этом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Также отмечается, что часть мероприятий во время встречи может пройти на территории КНДР.

Напомним, 27 апреля в Южной Корее состоялась историческая встреча южнокорейского президента Мун Джэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По итогам они подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились заключить мирный договор, который окончит войну, разделившую полуостров в 1953 году.

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