Политика В деле об избиении Мустафы Найема полиция Киева нашла российский след

2018-05-01 11:44 900

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в деле о хулиганском нападении на народного депутата дополнительно открыли производство по статье "Умышленное нанесение телесных повреждений средней степени".

"После того, как поступила информация от врачей, дополнительно подключили ст. 122 ч. 1 "Умышленное телесное повреждение средней степени" УКУ", - заявил  Крищенко.

Ранее брат Мустафы Найема Маси заявил, что среди задержанных правоохранителями нет человека, который побил нардепа. Об этом он написал на странице в Facebook.

ПОЛУЧИВШЕГО ПО МОРДЕ НА БЕССАРАБКЕ МУСТАФУ НАЙЕМА ПРООПЕРИРОВАЛИ

 "Его личность установлена, проводятся розыскные действия с целью его задержания и привлечения к ответственности. Если мы в течение суток его не задержим, ему будет заочно объявлено о подозрении и он будет объявлен в розыск", сказал полицейский.

По словам главы Киевской Нацполиции, нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы, а за нанесение телесного повреждения средней тяжести - до трех лет.

Андрей Крищенко сообщил детали о трех задержанных.

"1999, 1996 года рождения, студенты одного из вузов. Двое из них граждане России, находящиеся на территории Украины на основании вида на жительство. Один - гражданин Украины, родился в г. Киеве. Три лица были задержаны в порядке статьи 208 и находятся в изоляторе временного содержания", - отметил глава столичной полиции.

Еще по теме

фото Получившего по морде на Бессарабке Мустафу Найема прооперировали

2018-05-01 08:09 1102

фото В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема

2018-04-30 18:30 1803

Луценко уже намекнул Юлии Тимошенко на скорое возвращение в Качановскую колонию

2018-02-23 13:12 10209

Стало известно, почему Порошенко отказался от встречи со сторонниками Саакашвили

2017-10-19 14:15 3812

Еще новости в разделе "Политика"

Разведка Израиля раскрыла секретные планы Ирана по ядерной программе

2018-05-01 15:45 111

ООН подсчитала, сколько людей в мире нелегально работают в адских условиях

2018-05-01 15:16 256

Стало известно неожиданное место встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа

2018-05-01 14:15 562

Завтра в Европарламенте украинские солдаты расскажут о войне на Донбассе

2018-05-01 13:46 508
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Разведка Израиля раскрыла секретные планы Ирана по ядерной программе 2018-05-01 15:45 111
ООН подсчитала, сколько людей в мире нелегально работают в адских условиях 2018-05-01 15:16 256
Стало известно неожиданное место встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа 2018-05-01 14:15 562
Завтра в Европарламенте украинские солдаты расскажут о войне на Донбассе 2018-05-01 13:46 508

Лента

15:45 Разведка Израиля раскрыла секретные планы Ирана по ядерной программе
15:16 ООН подсчитала, сколько людей в мире нелегально работают в адских условиях
КАРТА 14:43 На Подоле с 1 мая вводят новую схему движения - Контрактовая станет пешеходной зоной
14:15 Стало известно неожиданное место встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа
13:46 Завтра в Европарламенте украинские солдаты расскажут о войне на Донбассе
13:14 1 мая - День весны, мира и труда: неизвестная история известного праздника
12:45 Порноактриса Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа - обвиняет во лжи
12:13 В Одессе подстрелили экс-главу местного "Правого сектора" Сергея Стерненко
11:44 В деле об избиении Мустафы Найема полиция Киева нашла российский след
11:12 Сегодня Польша официально стала председателем Совета безопасности ООН