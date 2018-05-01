Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в деле о хулиганском нападении на народного депутата дополнительно открыли производство по статье "Умышленное нанесение телесных повреждений средней степени".
"После того, как поступила информация от врачей, дополнительно подключили ст. 122 ч. 1 "Умышленное телесное повреждение средней степени" УКУ", - заявил Крищенко.
Ранее брат Мустафы Найема Маси заявил, что среди задержанных правоохранителями нет человека, который побил нардепа. Об этом он написал на странице в Facebook.
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"Его личность установлена, проводятся розыскные действия с целью его задержания и привлечения к ответственности. Если мы в течение суток его не задержим, ему будет заочно объявлено о подозрении и он будет объявлен в розыск", сказал полицейский.
По словам главы Киевской Нацполиции, нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы, а за нанесение телесного повреждения средней тяжести - до трех лет.
Андрей Крищенко сообщил детали о трех задержанных.
"1999, 1996 года рождения, студенты одного из вузов. Двое из них граждане России, находящиеся на территории Украины на основании вида на жительство. Один - гражданин Украины, родился в г. Киеве. Три лица были задержаны в порядке статьи 208 и находятся в изоляторе временного содержания", - отметил глава столичной полиции.