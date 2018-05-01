Украина В Одессе подстрелили экс-главу местного "Правого сектора" Сергея Стерненко

2018-05-01 12:13 615

Чегодня напали на бывшего главу одесского местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Как сообщил активист на своей странице в Facebook, нападавший выстрелил ему из пистолета в область шеи сзади, а затем при задержании стрелял по очевидцам инцидента.

Сергей Стерненко, несмотря на ранение, также участвовал в задержании стрелявшего. Также пострадавший рассказал, что в него стреляли из пистолета травматического действия.

Очевидцы при этом утверждают, что нападавших было двое.

Напомним, в феврале этого года на Стерненко уже совершали нападение. Осенью 2017 года, в Одессе Стерненко принимал участие в митинге против строительства высотного здания в Горсаду, который перерос в потасовку с полицией. Протестующие жгли файеры, был применен слезоточивый газ. Начальнику областной полиции Дмитрию Головину разбили голову. В результате массовых беспорядков пострадали более 20 полицейских.