Мир В Facebook появится раздел для конфиденциальных онлайн знакомств

2018-05-03 08:09 256

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть запустит функцию для свиданий. Таким образом, пользователи смогут знакомиться и встречаться с новыми людьми.

По его словам, новая опция начнет работать в конце этого года.

"В этом новом разделе знакомств пользователи смогут просматривать события и группы, связанные с их интересами, например предстоящие концерты или марафоны. Если пользователь видит событие, которое он хотел бы посетить, он может "разблокировать" его, чтобы взаимодействовать с другими заинтересовавшимися", - приводит словам Цукерберга CNN.

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"Мы разработали эту функцию с учетом конфиденциальности и безопасности", - сказал Цукерберг.

Это заявление было спровоцировано недавним скандалом с утечкой данных более 87 млн пользователей и компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить эти данные и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе и американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

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