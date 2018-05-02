Политика Составлен рейтинг стран мира с самыми высокими расходами на армию и оружие

2018-05-03 15:46 633

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал список с самыми высокими военными расходами.

По данным экспертов, военные расходы в мире за 2017 год, составили 1,7 триллиона долларов, что на 1,1% выше чем в 2016 году. В целом они составили 2,2% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 230 долларам на человека.

Для сравнения, эта доля была довольно высокой в 1992 году − 3,3 %, а в 2014 году она снизилась до 2,1%.

Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. Их доля в мировых расходах составила за прошедший год 35%.

На втором месте – Китай, на долю которого в списке 15 стран с высокими военными расходами, по приблизительным оценкам, приходится 13%.

С третьего на четвертое место опустилась Россия (3,8 %), уступив место Саудовской Аравии (4%). Пятое место отдано Индии (3,7 %). На всю эту пятерку приходится около 60% от общих глобальных военных расходов.

Согласно оценкам SIPRI, четыре из 15 стран с крупными затратами на военную сферу находятся в Западной Европе – Франция (шестое место), Великобритания (седьмое), Германия (девятое) и Италия (12-е). Их совместная доля в мировых затратах составляет 10%.

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