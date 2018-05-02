Политика Трамп заявил, что 14 мая планирует прилететь на открытие посольства в Иерусалим

2018-05-04 14:45 684

Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что возможно посетит Иерусалим на церемонии открытия посольства США. 

"Возможно я посещу Иерусалим, но я еще не уверен", - цитирует американского лидера пресс-служба Белого дома.

Ожидается, что посольство откроется 14 мая на временном участке, затем переедет на постоянное место, которое еще строится.

Также недавно Трамп заявил, что с нетерпением ждет переноса американского посольства в Иерусалим.

Напомним, в конце осени прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США, которое находилось в Тель-Авиве. Решение возмутило палестинцев, приведя к массовым беспорядкам, а также получило критику со стороны мирового сообщества. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.

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