Украина Миротворцев ООН на Донбассе готовы полностью оплатить США, Франция и Германия

2018-05-02 11:15 1187

Германия рассматривает возможность финансирования миротворческой миссии на Донбассе. Ранее о готовности прислать в Украину миротворцев заявляли официальный Париж и Вашингтон

"На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии, они готовы рассмотреть такое финансирование. То есть самое главное у нас есть - расчеты и соглашение о донорах этой операции", - заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак

По его словам, фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее.

"Сегодня у нас есть десятки стран, которые, условно говоря, зарабатывают на миротворческих миссиях, именно посылая свои войска. Поэтому я не думаю, что у нас есть проблемы в этом", - подчеркнул он.

Замминистра также рассказал механизм введения миротворцев на территорию ОРДЛО.

"Совет безопасности принимает решение. Они разрабатывают мандат этой миротворческой миссии. И решением генерального секретаря ООН отправляется группа экспертов, которая на месте должна определить состав и средства, которые нужно использовать для этой миссии. И когда становится более-менее понятно, сколько нужно людей, полицейских, техники и всего остального, начинается", - пояснил Грымчак.

Он также отметил, что, согласно подсчетам экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине нужно 20-25 тысяч военных и пять тысяч полицейских международной миссии.

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