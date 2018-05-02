Мир Одного из богатейших людей Великобритании обвинили в связях с ФСБ России

2018-05-02 14:45 484

Основатель центра Legatum Institute, британский миллиардер Кристофер Чандлер, который активно выступал за Brexit, был обвинен в связях с российскими спецслужбами. Такое смелое обвинение выдвинул депутат парламента от Консервативной партии Роберт Сили.

По данным Deutsche Welle, соответствующие документы Сили и несколько других членов парламента получили от службы безопасности Монако.

Сами документы датируются 2005 годом и охватывают период с середины 1990-х. В них сообщается, что Чандлер начал интересовать французскую разведку ещё в 2002 году. На файлах по Кристоферу Чандлеру служба безопасности Монако оставила пометку "контрразведка", а сами документы касаются национальной безопасности и отмывания денег. Кроме самого Кристофера Чандлера, в них упоминается также его брат, Ричард Чандлер.

Сили также подчеркнул, что уверен в подлинности документов, а указанные в них данные уже подтвердили французская, британская и американская разведки.

Основанный Чандлером Legatum Institute - организация, которая выступала за Brexit, причем готовила предложения по "жесткому сценарию". Ранее британский парламент уже сообщал, что изучает возможное влияние России на деятельность института.

В самом институте обвинения в сторону Чандлера назвали "полной чепухой", и заявляют, что ничего не знают о каких-либо расследованиях французских спецслужб. Также представители института настаивают, что Чандлер никоим образом не связан с Кремлем.

Также сообщается, что с середины 1990-х годов братья Чандлеры были акционерами "Газпрома", а в 2000 году их компания Sovereign Asset Management являлась третьим по размеру акционером и владела 5% акций. В 2004 году Чандлеры начали избавляться от акций.