Украина КАРТА Прогноз погоды: Западную Украину накроют дожди, но будет тепло до +30°C

2018-05-02 11:42 811

Сегодня, 2 мая, на западе Украины ожидаются дожди. В остальных областях переменная облачность.

Согласно свежему прогнозу погоды Гидрометцентра, температура днем поднимется до +30°C.

В западных областях страны днем и ночью ожидается дождливая погода, температура днем составит от +26°C до +30°C , ночью от +11°C до +14°C.

В остальных регионах Украины ожидается переменная облачность, температура днем от +26 до +30 градусов, ночью от +8°C до +14°C.

В Киеве также ожидается переменная облачность, дневная температура составит от +28°C до +30°C, ночью столбик термометра упадет до +12°C.