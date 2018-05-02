Спорт В Лиге чемпионов приходится страдать, но оно того стоит, - Зидан о победе Реала

2018-05-02 15:46 339

Звездный игрок прошлого и наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью с "Баварией", которая вывела "Реал" в третий подряд финал Лиги чемпионов.

"В этом красота футбола, когда все заканчивается хорошо. Мы проигрывали, потом повели 2:1, потом соперник забил, и все изменилось. Они начали давить, у нас начались проблемы. Мы играли против невероятной команды. "Ювентус" был таким же соперником, ПСЖ – равным. Очень рад, мы выбили три топ-команды, но без страданий этого не бывает.

ВИДЕО: МАДРИДСКИЙ "РЕАЛ" ВЫШЕЛ В ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ - ОБЗОР МАТЧА

Вчера я говорил, что играл бы тут каждый матч, если бы мог. Мы подумаем о финале, нужно отдохнуть. Я рад за Карима, он этого заслуживает. Бензема сделал результат. Кейлор во втором тайме совершил несколько таких сэйвов. У него было много работы. Мы все очень довольны. Это была сумасшедшая игра, и она здорово смотрелась.

В футболе приходится страдать, особенно в Лиге чемпионов. Мы знаем, что невозможно выйти в финал без страданий, и это куда приятнее. Хотя все это не очень полезно для сердца. Мы еще ничего не выиграли. Мы просто вышли в финал. Это необычно – трижды подряд играть в финале Лиги чемпионов. Но мы должны постараться выиграть. Сделаем все для защиты титула", - сказал Зидан.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Соперником "Реала" станет победитель пары "Рома" - "Ливерпуль".

Еще по теме

видео Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов - обзор матча, статистика

2018-05-02 08:12 787

видео В полуфинале ЛЧ "Бавария" осторожно уступила"Реалу" - обзор

2018-04-26 09:13 2492

Полуфинал Лиги чемпионов. Где смотреть матч Бавария - Реал и на кого ставят букмекеры

2018-04-25 17:00 3144

видео 15-летняя украинская теннисистка добыла историческую победу

2018-04-24 18:03 2894

Еще новости в разделе "Спорт"

В Лиге чемпионов приходится страдать, но оно того стоит, - Зидан о победе Реала

2018-05-02 15:46 339

видео Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов - обзор матча, статистика

2018-05-02 08:12 787

Две команды Премьер-лиги Украины могут быть ликвидированы по итогам нынешнего сезона

2018-05-01 19:00 1492

"Реал" - "Бавария": где смотреть ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

2018-05-01 16:30 1276
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

В Лиге чемпионов приходится страдать, но оно того стоит, - Зидан о победе Реала 2018-05-02 15:46 339
видео Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов - обзор матча, статистика 2018-05-02 08:12 787
Две команды Премьер-лиги Украины могут быть ликвидированы по итогам нынешнего сезона 2018-05-01 19:00 1492
"Реал" - "Бавария": где смотреть ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2018-05-01 16:30 1276

Лента

17:01 Хуже курения и кофе: выявлен самый вредный для зубов напиток
17:00 Гройсман выступил за расширение своих полномочий
16:59 Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
16:57 Гройсман рассказал о перспективах повышения минималки
16:30 Яценюк рассказал про сложные отношения с Тимошенко
15:46 В Лиге чемпионов приходится страдать, но оно того стоит, - Зидан о победе Реала
15:14 Состояние избитого Мустафы Найема ухудшилось - второй день температура 38,5
14:45 Одного из богатейших людей Великобритании обвинили в связях с ФСБ России
14:13 Гройсман признал, что украинцы не справятся с долгами - нужно вернуть уже $27 млрд
13:44 Найем рассказал, как бегал за своими обидчиками по Киеву и получил по морде второй раз