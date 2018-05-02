Спорт В Лиге чемпионов приходится страдать, но оно того стоит, - Зидан о победе Реала

2018-05-02 15:46 339

Звездный игрок прошлого и наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью с "Баварией", которая вывела "Реал" в третий подряд финал Лиги чемпионов.

"В этом красота футбола, когда все заканчивается хорошо. Мы проигрывали, потом повели 2:1, потом соперник забил, и все изменилось. Они начали давить, у нас начались проблемы. Мы играли против невероятной команды. "Ювентус" был таким же соперником, ПСЖ – равным. Очень рад, мы выбили три топ-команды, но без страданий этого не бывает.

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Вчера я говорил, что играл бы тут каждый матч, если бы мог. Мы подумаем о финале, нужно отдохнуть. Я рад за Карима, он этого заслуживает. Бензема сделал результат. Кейлор во втором тайме совершил несколько таких сэйвов. У него было много работы. Мы все очень довольны. Это была сумасшедшая игра, и она здорово смотрелась.

В футболе приходится страдать, особенно в Лиге чемпионов. Мы знаем, что невозможно выйти в финал без страданий, и это куда приятнее. Хотя все это не очень полезно для сердца. Мы еще ничего не выиграли. Мы просто вышли в финал. Это необычно – трижды подряд играть в финале Лиги чемпионов. Но мы должны постараться выиграть. Сделаем все для защиты титула", - сказал Зидан.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Соперником "Реала" станет победитель пары "Рома" - "Ливерпуль".