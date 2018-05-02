Украина фото В ДТП под Харьковом погиб известный автоблогер Андрей Василенко - Amigo_s

2018-05-02 12:16 1078

В Харьковской области в районе села Кутузовка по дороге на Старый Салтов во вторник, 1 мая, в результате столкновения Toyota Land Cruiser и Chevrolet Corvette погиб автоблогер Андрей Василенко, более известный как автомобильный блогер с ником Amigo_s_.

Блогер, управлявший Corvette, получил травмы, не совместимые с жизнь. Пассажирка его авто госпитализирована. Водитель внедорожника жив и на данный момент задержан.

По информации из соцсетей, водитель внедорожника в момент аварии мог находиться в нетрезвом состоянии.

В свою очередь, блогер Роман Алексенко опубликовал документы на имя Дмитрия Одарченко, якобы принадлежащие водителю Toyota. По данным местной прессы, ранее мужчина работал в Госавтоинспекции. Согласно данным из открытых источников, человек с таким именем до ноября прошлого года трудился в городской государственной больнице ветеринарной медицины, а также в Университете питания и торговли.

Внедорожник Land Cruiser оформлен на Алексея Вязовченко (фото техпаспорта также на своей странице выложил Алексенко).

Сразу после аварии водителя внедорожника отвезли в Харьков на улицу Шевченко для освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Там уже находилось около сотни друзей и знакомых погибшего блогера. Водитель пребывал в скорой, которая его привезла, около пяти часов. Проходить освидетельствование и признавать свою вину он отказался.закрывая лицо руками. С адвокатами и правоохранителями мужчина общался в карете медиков, сообщив, что является Дмитрием Одарченко 1977 года рождения.

Ближе к полуночи фигуранта задержали. На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. Блогер Роман Алексенко опубликовал видео, на котором сотрудники полиции силой принуждают водителя пройти освидетельствование и сдать тест на драгере.