Политика фото Корабли военно-морской группы НАТО сегодня вошли в акваторию Черного моря

2018-05-02 13:12 655

Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО сегодня вошли в акваторию Черного моря. Флагман соединения кораблей – британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).

Как сообщают стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море, в состав группы входят фрегаты разных проектов.

В частности группа состоит из фрегатов ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217) и нескольких кораблей поменьше.

 

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