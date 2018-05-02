Политика фото Корабли военно-морской группы НАТО сегодня вошли в акваторию Черного моря

2018-05-02 13:12 655

Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО сегодня вошли в акваторию Черного моря. Флагман соединения кораблей – британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).

Как сообщают стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море, в состав группы входят фрегаты разных проектов.

В частности группа состоит из фрегатов ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217) и нескольких кораблей поменьше.