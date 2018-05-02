Курьезы фото Ученые назвали новый вид водяных жуков именем Леонардо Ди Каприо

2018-05-04 19:31 553

В честь голливудского актера, филантропа и борца за биоразнообразие Леонардо Ди Каприо назвали новый вид водяных жуков. Об этом сообщил научный журнал ZooKeys.

Новый вид жуков обнаружили голландские энтомологи, которые исследовали заповедник "Малио Бейсин" на острове Борнео. Вид получил название Grouvellinus leonardodicaprioi.

Таким образом ученые решили выразить актеру благодарность за создание экологического фонда, предназначенного для охраны и изучения редких экосистем. Жук принадлежит к семейству речников или элмид.

Польщенный этим актер разместил изображение жука в качестве аватара на своей странице в Facebook.