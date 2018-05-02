Компания Daimler AG представила концепт своего премиального электрокроссовера. По техническим характеристикам и многим параметрам "мерин" оставил своих конкурентов далеко позади.
Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury получил несколько своеобразные дизайнерские решения и относится к классу премиум-автомобилей.
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По данным Gagadget, новинка имеет две пары электродвигателей, мощность которых составляет 550 кВт. Это соответствует 750 лошадиным силам.
Также новинка получила полный провод. Максимальная скорость электрокроссовера составляет 250 километров в час.
Автомобиль оснащен аккумулятором на 80 кВтч, расположенным на полу. Батареи оснащены системой быстрой зарядки постоянным током.
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Кроссовер можно заряжать как от обычной домашней сети, так и с помощью фирменной беспроводной зарядки.
Салон автомобиля отделан металлом и натуральным деревом, и укомплектован всем необходимым, для ощущения повышенного комфорта.
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