Курьезы фото Натанцевала: Стриптизерша получила в наследство от клиента 220 000 долларов

2018-05-04 17:32 357

Бывшая стриптизерша Вероника Бэкхем получила в наследство от своего клиента крупную сумму. Мужчина являлся сотрудником канала HBO и завещал ей 223 тысячи долларов.

Как сообщает The Sun, Бэкхем познакомилась с Мики Лиу, директором по информационным технологиям HBO, в июле 2014 года. Встреча произошла в стрип-клубе Атлантик-Сити, где работала женщина.

По ее словам, она подружилась с Лиу и они начали общаться регулярно. Известно, что мужчина страдал от диабета, ожирения и хронического алкоголизма. Скончался он, находясь у себя дома.

В завещании Бэкхем была указана бенефициаром его пенсионных счетов и страхового полиса.

Сестра Лиу подала в суд на наследницу, отметив, что не верит в подобного рода дружбу и обвинила ее в манипулировании мужчинами.

Судья заявил, что иск не может быть удовлетворен, поскольку оспаривать право на наследство может лишь наследник первой очереди, то есть бывшая девушка Лиу.