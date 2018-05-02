Украина В Украине объявили в розыск почти девять тысяч злостных должников по алиментам

2018-05-04 16:28 539

Как сообщила замминистра юстиции Светлана Глущенко, за неуплату алиментов в стране в розыск объявили уже 8 тысяч 778 украинцев.

"На данный момент на выполнении находится 497,1 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов. При этом с начала года это число уменьшилось на 34,6 тыс. документов, то есть на 6,5% по сравнению с началом года", - отметила заместитель министра.

Кроме того, она сообщила, что с начала года взыскано более 1,1 млрд гривен алиментов. Из них 355 млн грн взыскано благодаря применению установленных законом ограничений.

По словам Глущенко, с начала действия законодательных нововведений, то есть с 6 февраля, государственными исполнителями вынесено 118 тыс. 140 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины, 119 тыс. 231 - в праве управлять транспортными средствами, 119 тыс. 116 - в праве пользования оружием, 119 тыс. 120 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты.

Также судом вынесено 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.