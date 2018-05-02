Украина В Украине объявили в розыск почти девять тысяч злостных должников по алиментам

2018-05-04 16:28 539

Как сообщила замминистра юстиции Светлана Глущенко, за неуплату алиментов в стране в розыск объявили уже 8 тысяч 778 украинцев. 

"На данный момент на выполнении находится 497,1 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов. При этом с начала года это число уменьшилось на 34,6 тыс. документов, то есть на 6,5% по сравнению с началом года", - отметила заместитель министра.

Кроме того, она сообщила, что с начала года взыскано более 1,1 млрд гривен алиментов. Из них 355 млн грн взыскано благодаря применению установленных законом ограничений.

 По словам Глущенко, с начала действия законодательных нововведений, то есть с 6 февраля, государственными исполнителями вынесено 118 тыс. 140 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины, 119 тыс. 231 - в праве управлять транспортными средствами, 119 тыс. 116 - в праве пользования оружием, 119 тыс. 120 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты.

Также судом вынесено 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

Еще по теме

Стало известно, когда Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине

2018-05-04 15:13 650

Луценко рассказал, когда начнет работу Антикоррупционный суд

2018-05-03 19:00 1752

видео Причиной пожара на арсенале в Балаклее стали плановые подрывы снарядов

2018-05-03 18:30 2492

Гройсман признал, что украинцы не справятся с долгами - нужно вернуть уже $27 млрд

2018-05-02 14:13 2573

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине объявили в розыск почти девять тысяч злостных должников по алиментам

2018-05-04 16:28 539

В Киев вернулся пищевой ботулизм - пострадавший купил рыбу на Виноградаре

2018-05-04 13:44 729

фото В Днепре груженая фура влетела на парковку магазина - много пострадавших, есть жертвы

2018-05-04 11:51 1481

КАРТА Жара пришла в Украину - сегодня температура поднимется выше +30°C

2018-05-04 11:13 746
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине объявили в розыск почти девять тысяч злостных должников по алиментам 2018-05-04 16:28 539
В Киев вернулся пищевой ботулизм - пострадавший купил рыбу на Виноградаре 2018-05-04 13:44 729
фото В Днепре груженая фура влетела на парковку магазина - много пострадавших, есть жертвы 2018-05-04 11:51 1481
КАРТА Жара пришла в Украину - сегодня температура поднимется выше +30°C 2018-05-04 11:13 746

Лента

фото 18:29 Mercedes показал новый электромобиль - полный привод, запас хода 500 км и 750 л/с
фото 17:32 Натанцевала: Стриптизерша получила в наследство от клиента 220 000 долларов
16:28 В Украине объявили в розыск почти девять тысяч злостных должников по алиментам
15:46 Госдеп США прекратил финансирование волонтеров гражданской обороны Сирии
15:13 Стало известно, когда Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине
14:45 Трамп заявил, что 14 мая планирует прилететь на открытие посольства в Иерусалим
14:16 Дизельный скандал: бывшему гендиректору Volkswagen выдвинули обвинение
13:44 В Киев вернулся пищевой ботулизм - пострадавший купил рыбу на Виноградаре
13:15 Пентагон признал китайские смартфоны угрозой нацбезопасности США
фото 13:09 Нет пропусти! 16 мая в Национальной оперетте - «Графиня Марица» Имре Кальмана