Украина Состояние избитого Мустафы Найема ухудшилось - второй день температура 38,5

2018-05-02 15:14 498

Как сообщил брат избитого в минувший уикенд на столичной Бессарабке нардепа Маси Найем, состояние здоровья Мустафы Найема ухудшилось.

"Сейчас забрали направление на судмедэкспертизу. Что касается состояния, ему стало хуже сегодня, температура 38,5 держится второй день", – отметил Маси Найем.

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Брат политика также рассказал некоторые подробности случившегося инцидента.

"Есть две точки инцидента. Одна была возле Бессарабской, вторая, когда ребята убегали, Мустафа их догонял, чтобы дождаться полиции, это происходило с другой стороны "Арены" (торговый комплекс в центре Киева)", – добавил брат пострадавшего народного депутата.

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Напомним, в районе Бессарабской площади в Киеве 30 апреля избили народного депутата Мустафу Найема. Он сам сообщил о произошедшем и подчеркнул, что инцидент не связан с его политической деятельностью.

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