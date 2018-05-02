Мир Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»

2018-05-02 19:00 1273

 

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Сиднее назвал «вкусной» Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

По всей видимости, он неудачно использовал в своей речи на английском языке слово delicious как кальку с французского, передает РИА Новости.

Как сообщает издание Vanity Fair, конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, где французский президент находится с визитом. «Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», — приводит слова Макрона журнал.

Цитату французского президента разместили многие СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые участники дискуссии в Twitter отметили, что французский президент, вероятно, оговорился или некорректно перевел французское слово delicieux, которое имеет, в том числе, значение «очаровательный, восхитительный». В английском языке термин употребляется чаще всего для описания еды.

Эммануэль Макрон прилетел в Австралию для трехдневного визита во вторник. Основные вопросы, которые намерен обсудить французский президент, это сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности.

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