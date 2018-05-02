Мир Хуже курения и кофе: выявлен самый вредный для зубов напиток

2018-05-02 21:00 1389

 

Эксперт Джордан Кирк, который исследует влияние продуктов питания и вредных привычек на зубную эмаль и ее оттенок, определил самый вредный для зубов напиток.

Об этом сообщает Сегодня.

Специалист неожиданно выяснил, что чай оказывает крайне негативное влияние на белизну зубов, окрашивая их на несколько оттенков. При этом, речь идет обо всех без исключения сортах чая, включая зеленый. По утверждению Кирка, негативное воздействие на зубную эмаль оказывают такие вещества, как танин, теафлавин, теарубигин и теобромин. Этот напиток, говорит ученый, вредит естественной белизне зубов больше, чем черный кофе и даже курение.

«Если вы думаете, что опасными для цвета ваших зубов являются лишь напитки темных оттенков, то вы ошибаетесь. Наиболее неблагоприятное воздействие на зубную эмаль оказывает танин, который в большом количестве содержится как раз в зеленом чае. Это вещество способно окрасить зубы в неприятный желто-коричневый цвет – тот, который часто путают с так называемым налетом кофеманов и курильщиков», – говорит специалист изданию The Independent.

Кирк рекомендует воздерживаться от чрезмерного употребления зеленого чая, а также регулярно проходить процедуру профессиональной чистки зубов у стоматолога и уделять должное внимание ежедневной гигиене рта – чистить зубы дважды в день как минимум по две минуты.

Британская чайная компания Newby Teas решила провести исследование и выяснить, как же на самом деле пакетированный чай разных сортов влияет на здоровье человека. Результаты шокировали присутствием реальной угрозы.

На полках магазинов можно заметить разные сорта чая, его упаковки, но главное – чай отличается ценовой категорией. Ученые выяснили, что концентрация полезного для зубов фтора в дешевом чае может превышать норму в шесть раз.

Еще по теме

Медики рассказали, почему нельзя пить кофе по утрам

2017-10-21 15:00 8357

фото В Киеве снова массово эвакуируют кофемобили и фаст-фуды

2016-11-24 07:32 3785

ВАЖНО! Рада готова ужесточить правила курения в общественных местах

2016-07-21 19:30 3140

Ученые доказали, что кофе по утрам совсем не бодрит

2015-07-31 08:00 1671

Еще новости в разделе "Мир"

Хуже курения и кофе: выявлен самый вредный для зубов напиток

2018-05-02 21:00 1389

Новые правила въезда в ЕС: что нужно знать украинцам

2018-05-02 20:00 1065

Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»

2018-05-02 19:00 1273

Цены взлетят в 5 раз: оккупанты решили оставить крымчан без воды

2018-05-02 18:30 1078
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Хуже курения и кофе: выявлен самый вредный для зубов напиток 2018-05-02 21:00 1389
Новые правила въезда в ЕС: что нужно знать украинцам 2018-05-02 20:00 1065
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной» 2018-05-02 19:00 1273
Цены взлетят в 5 раз: оккупанты решили оставить крымчан без воды 2018-05-02 18:30 1078

Лента

22:00 Гройсман выступил за расширение своих полномочий
21:30 В НАТО сделали неожиданное заявление о вступлении Украины в Альянс
21:00 Хуже курения и кофе: выявлен самый вредный для зубов напиток
20:15 7 мая в Национальной филармонии состоится уникальный концерт «Учитель и его ученики. Валерий Буймистер»
20:00 Новые правила въезда в ЕС: что нужно знать украинцам
19:30 Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Рома - Ливерпуль
19:00 Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
18:30 Цены взлетят в 5 раз: оккупанты решили оставить крымчан без воды
18:00 Гройсман рассказал о перспективах повышения минималки
17:51 Польские СМИ сообщили о создании украинцами препарата для лечения цирроза печени