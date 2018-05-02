Мир Хуже курения и кофе: выявлен самый вредный для зубов напиток

2018-05-02 21:00 1389

Эксперт Джордан Кирк, который исследует влияние продуктов питания и вредных привычек на зубную эмаль и ее оттенок, определил самый вредный для зубов напиток.

Об этом сообщает Сегодня.

Специалист неожиданно выяснил, что чай оказывает крайне негативное влияние на белизну зубов, окрашивая их на несколько оттенков. При этом, речь идет обо всех без исключения сортах чая, включая зеленый. По утверждению Кирка, негативное воздействие на зубную эмаль оказывают такие вещества, как танин, теафлавин, теарубигин и теобромин. Этот напиток, говорит ученый, вредит естественной белизне зубов больше, чем черный кофе и даже курение.

«Если вы думаете, что опасными для цвета ваших зубов являются лишь напитки темных оттенков, то вы ошибаетесь. Наиболее неблагоприятное воздействие на зубную эмаль оказывает танин, который в большом количестве содержится как раз в зеленом чае. Это вещество способно окрасить зубы в неприятный желто-коричневый цвет – тот, который часто путают с так называемым налетом кофеманов и курильщиков», – говорит специалист изданию The Independent.

Кирк рекомендует воздерживаться от чрезмерного употребления зеленого чая, а также регулярно проходить процедуру профессиональной чистки зубов у стоматолога и уделять должное внимание ежедневной гигиене рта – чистить зубы дважды в день как минимум по две минуты.

Британская чайная компания Newby Teas решила провести исследование и выяснить, как же на самом деле пакетированный чай разных сортов влияет на здоровье человека. Результаты шокировали присутствием реальной угрозы.

На полках магазинов можно заметить разные сорта чая, его упаковки, но главное – чай отличается ценовой категорией. Ученые выяснили, что концентрация полезного для зубов фтора в дешевом чае может превышать норму в шесть раз.