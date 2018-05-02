Мир Новые правила въезда в ЕС: что нужно знать украинцам

2018-05-02 20:00 1065

В Евросоюзе собираются ввести новую систему информации и авторизации путешествий, которая включает семь ключевых новшеств для туристов.

Как пишет ТСН, граждан обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия.

Новые правила будут касаться всех стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, в частности Украины, Великобритании и Канады.

Обработка информации в онлайн-заявке будет стоить 7 евро. Нужно будет указать данные загранпаспорта того человека, с кем вы собираетесь путешествовать.

Эта информация пройдет автоматическую обработку. Ее сопоставят ​​с базами данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на въезд.

Заявитель получит быстрый ответ, если система не заметит никаких сомнительных фактов. В случае необходимости дополнительного анализа заявка будет обработана вручную.

Разрешение или отказ представляется не позднее чем через 96 часов после подачи заявки. В случае если была предоставлена ​​дополнительная информация - через тот же срок после ее получения.

Онлайн-разрешение на въезд не лишает путешественника пограничной проверки. Окончательное решение о праве на въезд будет принимать пограничник.

Авторизация на проезд действительна в течение трех лет или до окончания срока действия паспорта, зарегистрированного во время заявки.

Как сказано в статье "Европейской Правды", разрешение нужно для путешествия в страны Шенгена. Нововведение не касается четырех "нешенгенских" членов ЕС - Румынии, Болгарии, Хорватии и Кипра.

Также указано, что в онлайн анкете не будет никаких "проблемных вопросов" с которыми украинцы сталкивались в прошлом при оформлении визы.

"К примеру, цель ближайшего запланированного визита нужно будет только выбрать из выпадающего меню (вроде туризм/бизнес /к родственникам и т.п.), никаких документов в подтверждение этого подавать не придется. Введение ETIAS не вернет нам подзабытые во времена безвиза "справки с работы", "справки из банка"; никого не будет интересовать уровень ваших доходов и т.п." - сказано в статье.

В то же время в анкете все же появятся новые вопросы: не бывали ли вы в странах повышенного террористического риска; или не посещали страны, где бушуют специфические эпидемии (ЕС будет обновлять этот список) или не совершали ли вы уголовных преступлений за последние 10 лет, и если да - то в какой стране, отмечается в статье.

"Ожидается, что отказы будут очень редкими. Система не просто прочитает данные, которые вы предоставили, но также сравнит их с доступными базами данных. Те, чьи ответы вообще не вызывали вопросов, получат авторизацию через несколько минут или даже секунд. А в случае, если система "подняла желтый флажок", сотрудники ETIAS вправе спросить у путешествующего дополнительную информацию. В исключительных случаях могут даже назначить собеседование", - пояснил журналист.

Отказать во въезде могут по таким причинам: угроза терроризма от конкретного лица, обоснованное подозрение о причастности к преступной деятельности, наличие данных, что этот путешественник планирует остаться в ЕС нелегалом, или наличие нарушений, совершенных ранее в странах ЕС.

Ранее Брюссель планировал, что система разрешений заработает уже с 1 января 2020 года, но этот срок сорван. Отмечается, что запустить систему могут уже в 2021 году, да и то лишь частично, только в аэропортах и морских портах.