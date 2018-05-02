Мир Цены взлетят в 5 раз: оккупанты решили оставить крымчан без воды

2018-05-02 18:30 1081

Оккупированный Россией Крым не может обеспечить себя пресной водой

Об этом рассказал председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации «Республики Крым» Игорь Вайль.

Блогер Сергей Запорожский приводил слова чиновника, который заявил, что решить проблему питьевой воды в Крыму путем опреснения морской воды, как это делается в Израиле и других вододефицитных странах, не получится по ряду причин.

В первую очередь, по словам руководителя ведомства, такая вода будет очень дорогой для крымчан.

«По нашим подсчетам, цена такой воды, получаемой от опреснительных установок, увеличивается в 4-5 раз», – пояснил Вайль.

Кроме того, отметил он, работа больших опреснительных установок требует огромных затрат энергии, чего Крым также не может себе позволить.

«По-прежнему достаточно сложной остается ситуация, связанная с повышением отбора воды в северном Крыму. Наблюдается устойчивый во времени рост величины минерализации подземных вод. Рост медленный, но стабильный. По результатам проведенного мониторинга подземных вод в 2017 отмечено, что улучшения гидрохимической обстановки не произошло», – подытожил Вайль.

Напомним, России с каждым годом приходится все больше и больше тратиться на содержание аннексированного Крыма. Об этом в докладе «Россия–Украина: цена развода» написал директор по проблемам международного развития Института современного развития и член экспертной группы «Европейский диалог» Сергей Кулик.